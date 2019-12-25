В Нижнем Тагиле школьники получили новогодние подарки с фото депутата «Единой России»
Сегодня, 09:35ОбществоФото: АН «Между строк»
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В 32 школе Нижнего Тагила детям, отличившимся в учебе, подарили подарки в коробках с изображением директора образовательного учреждения и депутата от «Единой России» Галины Масликовой, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подарки детям вручили 24 декабря во время новогодней елки для учащихся младших классов, которая проходила в Драматическом театре. Отличившимся в учебе школьникам подарили елочные шары с надписью: «Лучшему учащемуся 2019 года».
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Напомним, Галина Масликова является депутатом Нижнетагильской городской думы с 2017 года. Она набрала 4952 голоса избирателей, обойдя своего коллегу директора НТИ-УрФУ Владислава Потанина.
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