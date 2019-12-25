В Нижнем Тагиле в «Пионерском» сквере заработал «зимний» фонтан
25 декабря в Нижнем Тагиле в сквере «Пионерский» для детей и взрослых состоялся новогодний праздник. Он стал одним из городских мероприятий к Новому 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии.
На торжество собрались жители района, школьники и ветераны предприятий. Их встречали Дед Мороз и Снегурочка. К Новому году сквер украсили «зимним» фонтаном высотой четыре метра. Он оснащен системой программирования, которая позволяет настраивать яркость, очередность включения и цветовую палитру светодиодов.
Также в новогоднем мероприятии принял участие глава города Владислав Пинаев. Он поздравил тагильчан с предстоящим праздниками:
Для Нижнего Тагила 2019-й запомнится напряженной работой и достойными результатами. Трудностей хватало, но жизнь не стояла на месте, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Выполнение муниципалитетом своих обязательств по федеральным программам обеспечило ему дополнительные денежные средства на строительство детских садов и приведение в порядок общественных территорий. Большое спасибо тагильчанам, проявлявшим активность, неравнодушие и стремление сделать что-то самим, чтобы перемен к лучшему в городе становилось все больше. С наступающим, 2020 годом!
Напомним, сквер «Пионерский» в 2019 году вошел в список общественных территорий, реконструированных в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В парке оборудовали детские игровые и спортивные площадки, заасфальтировали дорожки, установили ограждение, смонтировали систему освещения, высадили деревья и кустарники.