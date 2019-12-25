В Нижнем Тагиле в «Пионерском» сквере заработал «зимний» фонтан

На торжество собрались жители района, школьники и ветераны предприятий. Их встречали Дед Мороз и Снегурочка. К Новому году сквер украсили «зимним» фонтаном высотой четыре метра. Он оснащен системой программирования, которая позволяет настраивать яркость, очередность включения и цветовую палитру светодиодов.

Для Нижнего Тагила 2019-й запомнится напряженной работой и достойными результатами. Трудностей хватало, но жизнь не стояла на месте, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Выполнение муниципалитетом своих обязательств по федеральным программам обеспечило ему дополнительные денежные средства на строительство детских садов и приведение в порядок общественных территорий. Большое спасибо тагильчанам, проявлявшим активность, неравнодушие и стремление сделать что-то самим, чтобы перемен к лучшему в городе становилось все больше. С наступающим, 2020 годом!