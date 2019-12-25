«Волюнтаристское решение»: Галкин высказался о строительстве храма в Екатеринбурге
Сегодня, 10:14ОбществоФото: Страница Максима Галкина в соцсети
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Телеведущий Максим Галкин в интервью Ирине Шиман на на YouTube-канале проекта «А поговорить?» высказался касательно истории вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Какая связь с личной волей человека вот в Екатеринбурге? Если церковь хочет строить свой храм там, где у людей сквер. При чем тут добрая воля каждого человека, его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм, сказал Галкин.
Также он подчеркнул, что не все вещи могут зависеть от желания людей, есть ситуации, требующие глобальных решений и участия государства, к примеру, экологические реформы.
Напомним, протесты у Храма-на-Драме проходили в мае этого года. Горожанам удалось отстоять Театральный сквер, храм было решено построить в другом месте.
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