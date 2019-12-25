«Волюнтаристское решение»: Галкин высказался о строительстве храма в Екатеринбурге

Какая связь с личной волей человека вот в Екатеринбурге? Если церковь хочет строить свой храм там, где у людей сквер. При чем тут добрая воля каждого человека, его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм, сказал Галкин.