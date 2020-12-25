Более 60 единиц спецтехники убирает снег с улиц Нижнего Тагила

Более 60 единиц спецтехники убирает снег с улиц Нижнего Тагила

Сегодня, 14:00ОбществоPhoto: "УБТ-Сервис"
В Нижнем Тагиле сотрудники двух коммунальных служб расчищают дороги и тротуары из-за обильного снегопада. На дороги выведено более 60 единиц спецтехники.

МУП «Тагилдорстрой» работает в усиленном режиме — проводит патрульную очистку.

Вчера ночью занимались вывозкой снега с вокзала, улицы Садовая, проспекта Строителей. Сейчас ездят коммунальные машины с лопатами, трактора чистят тротуары. Днем работает около 40 единиц техники, ночью — 20-25,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Photo:"УБТ-Сервис"

На данный момент на Вагонке работает 25 единиц спецтехники «УБТ-Сервис».

Скребут дороги, чистят тротуары. Работают грейдера, коммунальные машины — КАМАЗы с лопатами спереди. Также выведено около 30 человек,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Он пояснил, что снег убирают круглосуточно. Ночью очищают парковки, убирают большие валы, сформированные днем.

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