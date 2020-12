Более 60 единиц спецтехники убирает снег с улиц Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники двух коммунальных служб расчищают дороги и тротуары из-за обильного снегопада. На дороги выведено более 60 единиц спецтехники.

МУП «Тагилдорстрой» работает в усиленном режиме — проводит патрульную очистку. Вчера ночью занимались вывозкой снега с вокзала, улицы Садовая, проспекта Строителей. Сейчас ездят коммунальные машины с лопатами, трактора чистят тротуары. Днем работает около 40 единиц техники, ночью — 20-25,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Photo: "УБТ-Сервис" На данный момент на Вагонке работает 25 единиц спецтехники «УБТ-Сервис». Скребут дороги, чистят тротуары. Работают грейдера, коммунальные машины — КАМАЗы с лопатами спереди. Также выведено около 30 человек,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. Он пояснил, что снег убирают круглосуточно. Ночью очищают парковки, убирают большие валы, сформированные днем.

