Евгений Куйвашев объяснил появление черного снега на дорогах Свердловской области

Евгений Куйвашев объяснил появление черного снега на дорогах Свердловской области

Сегодня, 20:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, с чем на трассах Свердловской области связано появление черного снега, из-за которого тяжело понять, где заканчивается проезжая часть и начинается обочина.

На вопрос свердловчанки губернатор ответил на своей личной странице в Instagram. Девушка рассказала, что на Московском тракте от Екатеринбурга до Ревды сложно различить разметку из-за плохого освещения. Дорогая становится черной в связи с подтаявшим снегом.

Грязь является следствием обработки проезжей части песко-соляной смесью,пояснил Куйвашев.

Также он пообещал, что с 2024 года есть план по расширению федеральной трассы в границах Свердловской области до четырех полос. Дополнительно там установят фонари.

Напомним, 10 декабря стало известно, что на 61 километре автодороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка установят систему мониторинга погодных условий движения.

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