Евгений Куйвашев объяснил появление черного снега на дорогах Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, с чем на трассах Свердловской области связано появление черного снега, из-за которого тяжело понять, где заканчивается проезжая часть и начинается обочина.

На вопрос свердловчанки губернатор ответил на своей личной странице в Instagram. Девушка рассказала, что на Московском тракте от Екатеринбурга до Ревды сложно различить разметку из-за плохого освещения. Дорогая становится черной в связи с подтаявшим снегом. Грязь является следствием обработки проезжей части песко-соляной смесью,пояснил Куйвашев. Также он пообещал, что с 2024 года есть план по расширению федеральной трассы в границах Свердловской области до четырех полос. Дополнительно там установят фонари. Напомним, 10 декабря стало известно, что на 61 километре автодороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка установят систему мониторинга погодных условий движения. На дороге под Нижним Тагилом установят систему мониторинга погодных условий

