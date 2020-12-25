Евгений Куйвашев объяснил появление черного снега на дорогах Свердловской области

На вопрос свердловчанки губернатор ответил на своей личной странице в Instagram. Девушка рассказала, что на Московском тракте от Екатеринбурга до Ревды сложно различить разметку из-за плохого освещения. Дорогая становится черной в связи с подтаявшим снегом.