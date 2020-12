Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на несколько дней укоротил каникулы учащимся на удаленной форме. Соответствующий указ опубликован 25 декабря.

Согласно документу, вносятся изменения в указ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». В частности в части 1-6 пункта 19-1, касающегося дистанта, заменены слова «С 12 по 26 декабря» на «с 26 по 31 декабря». Таким образом, школьники с шестого по восьмой и десятых классов, проходящих обучение в дистанционной форме, уйдут на каникулы на несколько дней позже, чем остальные. Кроме того, в этом же документе изменили пункт относящийся к лицам старше 65 лет. Теперь покидать изоляцию разрешается гражданам, если они являются участниками судопроизводства и следуют к месту участия в процессуальных действиях. Напомним, 22 декабря губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что каникулы на Среднем Урале начнутся с 26 декабря. Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Related news: Каникулы для школьников Нижнего Тагила начнутся с 26 декабря

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter