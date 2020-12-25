Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

Согласно документу, вносятся изменения в указ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
В частности в части 1-6 пункта 19-1, касающегося дистанта, заменены слова «С 12 по 26 декабря» на «с 26 по 31 декабря».
Таким образом, школьники с шестого по восьмой и десятых классов, проходящих обучение в дистанционной форме, уйдут на каникулы на несколько дней позже, чем остальные.
Кроме того, в этом же документе изменили пункт относящийся к лицам старше 65 лет. Теперь покидать изоляцию разрешается гражданам, если они являются участниками судопроизводства и следуют к месту участия в процессуальных действиях.
Напомним, 22 декабря губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что каникулы на Среднем Урале начнутся с 26 декабря.