Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

Сегодня, 13:59ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на несколько дней укоротил каникулы учащимся на удаленной форме. Соответствующий указ опубликован 25 декабря.

Согласно документу, вносятся изменения в указ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

В частности в части 1-6 пункта 19-1, касающегося дистанта, заменены слова «С 12 по 26 декабря» на «с 26 по 31 декабря».

Таким образом, школьники с шестого по восьмой и десятых классов, проходящих обучение в дистанционной форме, уйдут на каникулы на несколько дней позже, чем остальные.

Кроме того, в этом же документе изменили пункт относящийся к лицам старше 65 лет. Теперь покидать изоляцию разрешается гражданам, если они являются участниками судопроизводства и следуют к месту участия в процессуальных действиях.

Напомним, 22 декабря губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что каникулы на Среднем Урале начнутся с 26 декабря.

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