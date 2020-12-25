Глава «Россетей» Павел Ливинский открыл цифровую подстанцию в Петербурге

Глава «Россетей» Павел Ливинский открыл цифровую подстанцию в Петербурге

Сегодня, 20:07ОбществоPhoto: rosseti.ru
В Санкт-Петербурге компания “Россети” запустила подстанции «Карповская» мощностью 126 МВА. Новый энергообъект обеспечит увеличение надежности и качества потребительского электроснабжения по всему городу.

«Новые известия» пишут, что согласно имеющейся информации, финансовые вливания в возведение объекта с заходами линий электропередачи составили более полутора миллиардов рублей. Компания сформировала мощностный резерв (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова. На указанных территориях сейчас строятся новые жилые комплексы и укладываются дороги. Мощность нового объекта может возрасти дважды.

При строительстве «Карповской» работниками холдинга были задействованы цифровые технологии для отслеживания объекта и осуществления дистанционного наблюдения, автоматического учета электроэнергии и адаптации режима работы силовых установок.

Со слов Павла Ливинского, главная задача — создание передовой и надежной инфраструктуры, которая будет соответствовать статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» является составной частью мультизадачного проекта модернизации электросетей Петроградского района. Компания вложила туда свыше шести с половиной миллиардов рублей. Помимо того, планируется старт еще нескольких питающих центров.

В этом году в Северной столице также восстановили два работающих объекта (110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская»), построили восемь новых центров питания 35 кВ, проложив сорок километров кабельных линий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы