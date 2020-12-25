Глава «Россетей» Павел Ливинский открыл цифровую подстанцию в Петербурге

«Новые известия» пишут, что согласно имеющейся информации, финансовые вливания в возведение объекта с заходами линий электропередачи составили более полутора миллиардов рублей. Компания сформировала мощностный резерв (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова. На указанных территориях сейчас строятся новые жилые комплексы и укладываются дороги. Мощность нового объекта может возрасти дважды.