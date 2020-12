Глава «Россетей» Павел Ливинский открыл цифровую подстанцию в Петербурге

В Санкт-Петербурге компания “Россети” запустила подстанции «Карповская» мощностью 126 МВА. Новый энергообъект обеспечит увеличение надежности и качества потребительского электроснабжения по всему городу.

«Новые известия» пишут, что согласно имеющейся информации, финансовые вливания в возведение объекта с заходами линий электропередачи составили более полутора миллиардов рублей. Компания сформировала мощностный резерв (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова. На указанных территориях сейчас строятся новые жилые комплексы и укладываются дороги. Мощность нового объекта может возрасти дважды. При строительстве «Карповской» работниками холдинга были задействованы цифровые технологии для отслеживания объекта и осуществления дистанционного наблюдения, автоматического учета электроэнергии и адаптации режима работы силовых установок. Со слов Павла Ливинского, главная задача — создание передовой и надежной инфраструктуры, которая будет соответствовать статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» является составной частью мультизадачного проекта модернизации электросетей Петроградского района. Компания вложила туда свыше шести с половиной миллиардов рублей. Помимо того, планируется старт еще нескольких питающих центров. В этом году в Северной столице также восстановили два работающих объекта (110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская»), построили восемь новых центров питания 35 кВ, проложив сорок километров кабельных линий.

