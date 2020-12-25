Кто из тагильчан работает и кто отдыхает 26 декабря вместо 31 декабря

Кто из тагильчан работает и кто отдыхает 26 декабря вместо 31 декабря

Сегодня, 16:49ОбществоPhoto: pixabay.com
Из-за официального объявления 31 декабря выходным днем в Свердловской области, рабочей стала суббота 26 декабря. В связи с этим TagilCity.ru напоминает жителям о режиме работы предприятий и госучреждений.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря для служащих администрации и муниципальных чиновников, если они нуждаются в таком переносе.

Также в Нижнем Тагиле будут работать в субботу детские сады, а 31 декабря становится у них выходным днем. В школах города каникулы начнутся с 31 декабря.

Градообразующие предприятия работают по установленному графику. Так, 31 декабря на Евраз НТМК является рабочим днем, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Сотрудники «Уралвагонзавода» за 31 декабря уже отработали в субботу 19 декабря, поэтому последний день года для них будет нерабочим, рассказали в пресс-службе. Непрерывное производство на предприятиях Нижнего Тагила будет работать во все дни.

В детских и взрослых поликлиниках города в субботу будет принимать дежурный врач, эти медицинские учреждения 31 декабря будут работать по обычному графику. Исключение составят медработники детских садов и школ, у них суббота стала рабочей, сообщил редакции главврач Детской горбольницы Дмитрий Клейменов.

РЭО ГИБДД Нижнего Тагила 31 декабря будет принимать посетителей с 12.00 до 20.00.

Частные организации города работу сотрудников регламентируют самостоятельно.

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