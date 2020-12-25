Кто из тагильчан работает и кто отдыхает 26 декабря вместо 31 декабря

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря для служащих администрации и муниципальных чиновников, если они нуждаются в таком переносе.
Также в Нижнем Тагиле будут работать в субботу детские сады, а 31 декабря становится у них выходным днем. В школах города каникулы начнутся с 31 декабря.
Градообразующие предприятия работают по установленному графику. Так, 31 декабря на Евраз НТМК является рабочим днем, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Сотрудники «Уралвагонзавода» за 31 декабря уже отработали в субботу 19 декабря, поэтому последний день года для них будет нерабочим, рассказали в пресс-службе. Непрерывное производство на предприятиях Нижнего Тагила будет работать во все дни.
В детских и взрослых поликлиниках города в субботу будет принимать дежурный врач, эти медицинские учреждения 31 декабря будут работать по обычному графику. Исключение составят медработники детских садов и школ, у них суббота стала рабочей, сообщил редакции главврач Детской горбольницы Дмитрий Клейменов.
РЭО ГИБДД Нижнего Тагила 31 декабря будет принимать посетителей с 12.00 до 20.00.
Частные организации города работу сотрудников регламентируют самостоятельно.