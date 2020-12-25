Кто из тагильчан работает и кто отдыхает 26 декабря вместо 31 декабря

Градообразующие предприятия работают по установленному графику. Так, 31 декабря на Евраз НТМК является рабочим днем, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. Сотрудники «Уралвагонзавода» за 31 декабря уже отработали в субботу 19 декабря, поэтому последний день года для них будет нерабочим, рассказали в пресс-службе. Непрерывное производство на предприятиях Нижнего Тагила будет работать во все дни.