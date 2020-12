Подарок для любимых: где заказать косметику на Новый год

Вот и началась предновогодняя суматоха, когда многие хватаются за голову в поисках идеального сюрприза для родных и близких, особенно для супруги или мамы. В этом случае отличным вариантом подарка станет набор косметики.

Сегодня процесс выбора новогодних презентов облегчают онлайн-магазины с широким ассортиментом и приятными ценами. Но как не ошибиться в выборе косметики? Чтобы сыворотки и кремы «функционировали» правильно и не вызывали аллергии, помимо тщательного подбора продуктов, необходимо их правильное хранение и транспортировка. Некоторые интернет-магазины относятся к этому вопросу без особого внимания, и покупатель рискует получить товар, который потерял все свои полезные свойства. По-настоящему, со всей ответственностью к этому вопросу подходят аптеки, реализующие лечебную косметику. Их деятельность регламентирует государство, а условия хранения продукции регулирует отраслевое законодательство. Несмотря на все очевидные плюсы, в аптеках весьма ограничен ассортимент, и выбор нужного крема превращается в бесконечный круговорот. Решить проблему поможет интернет-сервис Apteka.ru с широким выбором медикаментов и товаров для красоты и здоровья. На сегодняшний день сервис предлагает своим клиентам более 23 тысяч наименований, при этом ассортимент постоянно расширяется. В системе находится более 15 тысяч аптек, поэтому воспользоваться Apteka.ru могут жители любого российского региона. Поставки осуществляются со склада АО НПК «Катрен» — одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в стране. Все складские помещения компании оснащены европейским оборудованием, доставка производится авторефрижераторами. Кроме того, автоматическая система мониторинга температур следит за условиями перевозки и хранения товара. На сегодня категория «Брендовая косметика (Derma косметика)» включает в себя порядка восьми тысяч наименований разных ценовых категорий, а «Профессиональная косметика» — более 300 наименований. С сервисом сотрудничают многие крупные производители — VICHY, CERAVE, ESTEL, L’oreal Professionnel, Schwarzkopf Professional и другие. Зайти на Apteka.ru можно любым удобным способом — с компьютера или скачав мобильное приложение на смартфон. Сбор товаров в «корзину» и оформление заказа просты и удобны, а выбрать ближайшую аптеку для доставки можно прямо на карте. После оформления заказа на Apteka.ru товар доставляется в аптеку, где после проверки комплектации, внешнего вида и срока хранения покупатель может его оплатить. Гарантия качества, соблюдение условий хранения, быстрый и удобный поиск, а также привлекательные цены и интересные акции — вот те плюсы услуг Apteka.ru, которыми стоит воспользоваться при поиске новогодних подарков для самых близких и дорогих людей.

