Подарок для любимых: где заказать косметику на Новый год

Сегодня процесс выбора новогодних презентов облегчают онлайн-магазины с широким ассортиментом и приятными ценами. Но как не ошибиться в выборе косметики? Чтобы сыворотки и кремы «функционировали» правильно и не вызывали аллергии, помимо тщательного подбора продуктов, необходимо их правильное хранение и транспортировка. Некоторые интернет-магазины относятся к этому вопросу без особого внимания, и покупатель рискует получить товар, который потерял все свои полезные свойства.