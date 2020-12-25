Прокуратура лишила полномочий депутата в Нижних Серьгах после дела о взятке

Михаил Савельев был избран депутатом Думы Нижнесергинского муниципального района в сентябре 2017 года. В июле 2020 года он был осужден за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу.