Прокуратура лишила полномочий депутата в Нижних Серьгах после дела о взятке

Депутата Думы Нижнесергинского муниципального района лишили полномочий после вмешетельства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Михаил Савельев был избран депутатом Думы Нижнесергинского муниципального района в сентябре 2017 года. В июле 2020 года он был осужден за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно, если обвинительный приговор вступил в силу. Так как Савельев не сложил полномочия добровольно, прокуратура Нижнесергинского района внесла председателю Думы представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения, полномочия депутата прекращены.

