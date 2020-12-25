СМИ: мэр Тугулыма уходит в отставку из-за коррупции

СМИ: мэр Тугулыма уходит в отставку из-за коррупции

Сегодня, 21:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области мэр Тугулыма Сергей Селиванов написал заявление об уходе в отставку.

Планируется, что 26 декабря, чтобы принять заявление, депутаты соберутся на внеочередное заседание. Причиной поступка Селиванова является коррупционный скандал, образовавшийся вокруг его личности, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в муниципальной думе.

Также вновь состоится обсуждение бюджета Тугулыма на предстоящий год. На прошедшем заседании, по словам источника, восемь из пятнадцати депутатов отказались принимать прошлый бюджет в связи с недоверием к главе города.

Напомним, в апреле под домашний арест был помещен Сергей Селиванов, которого обвинили в получении взятки. По версии следователей, он потребовал от директора фирмы деньги за ежегодное продление трудового договора и увеличение финансирования.

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