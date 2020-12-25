Тагильчане смогут проголосовать онлайн за выбор территории для благоустройства

В рамках муниципального проекта «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годы» горожанам предлагают выбрать зоны, которые будут благоустроены в первую очередь в 2022 году.
Тагильчанам предлагают отдать свой голос за:
Прием голосов будет осуществлен в электронном формате на официальном сайте мэрии. Проголосовать жители города смогут с 9.00 25 декабря до 9.00 25 января.
Дизайн-проекты по благоустройству выбранных участков утверждены администрацией.
Напомним, о проведении голосования сообщалось 3 декабря. Набравшие наибольшее количество голосов объекты, получат поддержку из областного и федерального бюджетов.