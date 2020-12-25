Тагильчане смогут проголосовать онлайн за выбор территории для благоустройства

Тагильчане смогут проголосовать онлайн за выбор территории для благоустройства

Сегодня, 12:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила выбрать благоустраиваемые территории в 2022 году в электронной форме. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

В рамках муниципального проекта «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годы» горожанам предлагают выбрать зоны, которые будут благоустроены в первую очередь в 2022 году.

Тагильчанам предлагают отдать свой голос за:

  1. Второй этап комплексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы»;
  2. Реконструкцию территорий вокруг домов №15, 15а, 15б, 17 и 19 на Черноисточинском шоссе;
  3. Реорганизацию парка культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое;
  4. Благоустройство пешеходной зоны по нечетной стороне Ленинградского проспекта. На участке от улицы Дзержинского до улицы Зари;
  5. Реконструкцию Пионерского сквера на проспекте Ленина в центре города.

Прием голосов будет осуществлен в электронном формате на официальном сайте мэрии. Проголосовать жители города смогут с 9.00 25 декабря до 9.00 25 января.

Дизайн-проекты по благоустройству выбранных участков утверждены администрацией.

Напомним, о проведении голосования сообщалось 3 декабря. Набравшие наибольшее количество голосов объекты, получат поддержку из областного и федерального бюджетов.

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