Тагильских водителей предупредили о гололеде и метели

В связи с понижением температуры и ухудшением погодных условий ГИБДД рекомендует водителям соблюдать необходимую скорость и безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

При выборе скоростного режима важно учитывать погодные и дорожные условия. Нужно снижать скорость рядом с пешеходными переходами, образовательными и лечебными учреждениями, так как в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов может быть ограничен обзор. В любое время суток необходимо включать фары, а в снегопад — противотуманные. Водители и пассажиры должны использовать ремни безопасности и детские кресла. Начинающим водителям рекомендуется не садиться за руль. Пешеходы тоже должны быть внимательными и осторожными. При переходе проезжей части необходимо убедиться в безопасности передвижения. В темное время суток рекомендуется использование светоотражающих элементов на одежде.

