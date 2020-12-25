«Тайна потерянных артефактов»: тагильчане смогут разгадать квест по истории города

Принять участие в квесте можно с 1 по 10 января 2021 года. Задания к квесту будут выложены 1 января на портале turizmnt.ru и в соцсетях Центра туризма. Правильный ответ и фотографию артефакта-отгадки участникам необходимо прислать на электронную почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест».