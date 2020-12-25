«Тайна потерянных артефактов»: тагильчане смогут разгадать квест по истории города

«Тайна потерянных артефактов»: тагильчане смогут разгадать квест по истории города

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: «Сети Тагила»
В Нижнем Тагиле пройдет квест, посвященный истории города. Принять бесплатное участие могут все желающие, независимо от возраста.

В рамках мероприятий по 300-летию Нижнего Тагила Центр туризма города проводит новогодний квест «Тайна потерянных артефактов».

Нижний Тагил участвовал во многих исторических событиях, сейчас он является крупнейшим индустриальным центром России. В городе находится множество домов, памятников, скульптур и улиц, сыгравших большую роль в истории Нижнего Тагила.

В рамках квеста участникам нужно будет узнать историю потерянных на сегодняшний день достопримечательностей и подобрать ключ-ответ. Им станет сохранившийся до наших дней тагильский артефакт. Он расположен на виду, но его редко замечают.

Принять участие в квесте можно с 1 по 10 января 2021 года. Задания к квесту будут выложены 1 января на портале turizmnt.ru и в соцсетях Центра туризма. Правильный ответ и фотографию артефакта-отгадки участникам необходимо прислать на электронную почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест».

Photo:Центр развития туризма Нижнего Тагила

Подведение итогов состоится 11 января, все участники будут отмечены подарками.

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