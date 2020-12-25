Трутнев инициировал введение акциза для нанимающих на работу иностранцев компаний

Предложение Трутнева в условиях оттока жителей с Дальнего Востока смотрится логичным. В настоящее время множество компаний берут трудовых мигрантов, пользуясь тем, что их устраивает более низкая зарплата. Теперь труд приезжих будет стоить дороже, что, соответственно, понизит их привлекательность в глазах работодателей. Но без усиления центров профпереподготовки, чтобы люди могли осваивать новые профессии и заменять мигрантов на стройках, эффект инициативы будет ограниченным. Но в комплексе данные меры могли бы сократить уровень безработицы в стране и сократить зависимость РФ от зарубежной рабочей силы, полагают авторы Телеграм-канала Мейстер.