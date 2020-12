Трутнев инициировал введение акциза для нанимающих на работу иностранцев компаний

Вице-премьер и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что его тревожит численность иностранной рабочей силы на проектах в регионе.

Он полагает, что россиянам рабочие места должны предоставляться в приоритетном порядке, вследствие чего стоило бы принять специальный акциз для предприятий, нанимающих рабочих из-за границы. Новелла, если она будет претворена в жизнь, затронет новые проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Предложение Трутнева в условиях оттока жителей с Дальнего Востока смотрится логичным. В настоящее время множество компаний берут трудовых мигрантов, пользуясь тем, что их устраивает более низкая зарплата. Теперь труд приезжих будет стоить дороже, что, соответственно, понизит их привлекательность в глазах работодателей. Но без усиления центров профпереподготовки, чтобы люди могли осваивать новые профессии и заменять мигрантов на стройках, эффект инициативы будет ограниченным. Но в комплексе данные меры могли бы сократить уровень безработицы в стране и сократить зависимость РФ от зарубежной рабочей силы, полагают авторы Телеграм-канала Мейстер.

