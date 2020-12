Убийство водителя и нехватка медоборудования. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 25 декабря в Свердловской области.

Все тагильские школьники будут учиться по 31 декабря. Управление образования города объявило 30 декабря последним учебным днем для учащихся очно, а также для детей, которые находятся на дистанционном обучении. В Нижнем Тагиле все школьники будут учиться по 31 декабря Родителям Нижнего Тагила приходится проводить медицинские обследования детям в платных клиниках, либо ехать для этого в Екатеринбург. Причиной является недостаток диагностического оборудования в детских больницах города. Например, компьютерную томографию детям можно пройти во взрослых государственных медучреждениях, предварительно записавшись, либо в платных клиниках. Обследование стоит более двух тысяч рублей. Но даже за деньги процедуру приходится ждать не менее двух недель, а чаще всего месяц. Бесплатно пройти диагностику можно в Детской городской больнице № 9 в Екатеринбурге. Однако для этого придется ехать туда несколько раз, так как обследование назначает врач медучреждения на консультации. Редакции TagilCity.ru в Министерстве здравоохранения Свердловской области на запрос ответили, что оборудование КТ поставят в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021–2025 годах. Главврач ДГБ Дмитрий Клейменов отметил, что за последние три года в медучреждении Нижнего Тагила появились новые стационарные и передвижные аппараты УЗИ и аппараты эндоскопии. Кроме того, во всех поликлиниках заменены аппараты рентгена и оборудование в кабинетах офтальмологов. Нет аппаратов. Почему диагностика в детских больницах Нижнего Тагила длится дольше Боец ММА Магомед Исмаилов, который является уроженцем Нижнего Тагила, во время турнира в Москве устроил драку с Владимиром Минеевым. Причиной этого стало то, что после боя Минеев вызвал тагильчанина на состязание. Боец решил не ждать официального приглашения, он забрался на ринг и устроил драку. За это ему грозит 15 суток административного ареста. Бойцу ММА грозит арест: уроженец Нижнего Тагила Исмаилов устроил драку на турнире Вечером 24 декабря в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в водителя автобуса «Форд Транзит», который перевозил рабочих из Березовского в столицу Урала. После убийства стрелявший скрылся с места происшествия, его ищут до сих пор. 44-летний водитель от полученного ранения скончался в больнице. На месте убийства полицейские обнаружили гильзу от оружия, к поискам стрелка также привлечены две служебные собаки. Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter