Убийство водителя и нехватка медоборудования. Итоги дня в Свердловской области

Родителям Нижнего Тагила приходится проводить медицинские обследования детям в платных клиниках, либо ехать для этого в Екатеринбург. Причиной является недостаток диагностического оборудования в детских больницах города. Например, компьютерную томографию детям можно пройти во взрослых государственных медучреждениях, предварительно записавшись, либо в платных клиниках. Обследование стоит более двух тысяч рублей. Но даже за деньги процедуру приходится ждать не менее двух недель, а чаще всего месяц. Бесплатно пройти диагностику можно в Детской городской больнице № 9 в Екатеринбурге. Однако для этого придется ехать туда несколько раз, так как обследование назначает врач медучреждения на консультации. Редакции TagilCity.ru в Министерстве здравоохранения Свердловской области на запрос ответили, что оборудование КТ поставят в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021–2025 годах. Главврач ДГБ Дмитрий Клейменов отметил, что за последние три года в медучреждении Нижнего Тагила появились новые стационарные и передвижные аппараты УЗИ и аппараты эндоскопии. Кроме того, во всех поликлиниках заменены аппараты рентгена и оборудование в кабинетах офтальмологов.