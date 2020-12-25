В Карелии медики из негосударственных клиник получат надбавки за работу c COVID-19

По сообщению издания «Петрозаводск Говорит», ранее к Шандаловичу обратился руководитель АО «Кондопожский ЦБК» с жалобой, что медицинским работникам поликлиники не начисляют стимулирующие выплаты, несмотря на то, что они также оказывают помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается в клинической больнице «РЖД-Медицина» в Петрозаводске.