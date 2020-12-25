В Карелии медики из негосударственных клиник получат надбавки за работу c COVID-19

В Карелии медики из негосударственных клиник получат надбавки за работу c COVID-19

Сегодня, 21:41ОбществоPhoto: pixabay.com
Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович добился стимулирующих выплат для медицинских работников из негосударственных клиник, где лечат больных коронавирусом.

По сообщению издания «Петрозаводск Говорит», ранее к Шандаловичу обратился руководитель АО «Кондопожский ЦБК» с жалобой, что медицинским работникам поликлиники не начисляют стимулирующие выплаты, несмотря на то, что они также оказывают помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается в клинической больнице «РЖД-Медицина» в Петрозаводске.

Шандалович подчеркнул, что поликлиника Кондопожского ЦБК и клиническая больница «РЖД-Медицина» — это единственные две многопрофильные негосударственные медицинские организации в Карелии, которые занимаются лечением больных коронавирусом и принимают пациентов по полисам.

«Сотрудники этих больниц наряду с коллегами из госучреждений оказывают медицинскую помощь и больным COVID-19», — отметил спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович.

Он подчеркнул, что сотрудники этих медучреждений работают в таких же сложных условиях, как и врачи в государственных больницах, подвергая себя постоянному риску. Поэтому все медики, работающие в «красной» зоне, независимо от статуса больницы, должны получать стимулирующие выплаты.

В начале пандемии коронавируса в России назначили стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, работающим в «красных» зонах. Но это распоряжение изначально касалось только медперсонала из государственных организаций. Однако с первого ноября все медработники, которые диагностируют и лечат больных коронавирусом, имеют право на дополнительную финансовую поддержку.

С вопросом отсутствия стимулирующих выплат сотрудникам негосударственных медучреждений Элиссан Шандалович обратился в прокуратуру и правительство республики. После этого АО «Кондопожский ЦБК» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» были включены в перечень на право получения доплаты.

Главврачи обеих организаций системы здравоохранения подтвердили, что все медработники, которые занимаются лечением больных с диагностированным коронавирусом, получают дополнительные выплаты в полном объеме.

По словам Элиссана Шандаловича, на данный момент справедливость восстановлена, но депутаты парламента намерены контролировать вопросы социальных выплат в период пандемии и в будущем, чтобы подобных ситуаций не повторялось.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы