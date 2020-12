Свердловский Минздрав открывает новые должности. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

У главы министерства Андрея Карлова появится первый заместитель. Кроме того, замов станет шесть вместо пяти и откроется должность советника министра. Напомним, 23 декабря экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского назначили исполняющим обязанности заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Related news: Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter