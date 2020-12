В Нижнем Тагиле из-за переноса выходного дня изменится расписание движения трамваев, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

В субботу, 26 декабря, в связи с рабочей субботой на «Уралвагонзаводе» все маршруты будут курсировать по расписанию рабочего дня. В четверг, 31 декабря, все трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня. Напомним, с нового года в Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев по маршрутам № 2, 3, 4, 8, 12 и 15. В Нижнем Тагиле после Нового года изменится график движения трамваев

