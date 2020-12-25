В Нижнем Тагиле художник нарисовал гигантское граффити в Молодежном театре

В Нижнем Тагиле художник нарисовал гигантское граффити в Молодежном театре

Сегодня, 18:36ОбществоPhoto: АН «Между строк»
В Нижнем Тагиле художник Илья Вьюгов украсил огромным граффити фойе Молодежного театра.

Размер «полотна» составил четыре на 11 метров. О создании произведения Вьюгов договорился с коллективом театра заранее. Крайний срок сдачи поставили 22 декабря.

Нарисовать картину удалось за 50 часов. В проекте приняли участие несколько добровольцев. Работы усложнялись высотой произведения. Рисовать приходилось на расстоянии от 2,5 до шести метров от пола. Для этого соорудили специальные приспособления и использовали лестницу.

Мне радостно, что в нашем городе позволяют реализовывать подобные проекты. Этой зимой мы с друзьями выполним еще две-три работы подобного размаха. На текущий момент идет согласование, передает АН «Между строк» слова Ильи Вьюгова.

Photo:АН «Между строк»

Напомним, в сентябре художник Илья Вьюгов нарисовал стрит-арт на фасаде дома № 76 на улице Горошникова. Была выполнена репродукция картины «Седой Урал кует победу». Работу удалось выполнить за две недели.

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