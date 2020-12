В Нижнем Тагиле художник нарисовал гигантское граффити в Молодежном театре

В Нижнем Тагиле художник Илья Вьюгов украсил огромным граффити фойе Молодежного театра.

Размер «полотна» составил четыре на 11 метров. О создании произведения Вьюгов договорился с коллективом театра заранее. Крайний срок сдачи поставили 22 декабря. Нарисовать картину удалось за 50 часов. В проекте приняли участие несколько добровольцев. Работы усложнялись высотой произведения. Рисовать приходилось на расстоянии от 2,5 до шести метров от пола. Для этого соорудили специальные приспособления и использовали лестницу. Мне радостно, что в нашем городе позволяют реализовывать подобные проекты. Этой зимой мы с друзьями выполним еще две-три работы подобного размаха. На текущий момент идет согласование, передает АН «Между строк» слова Ильи Вьюгова. Photo: АН «Между строк» Напомним, в сентябре художник Илья Вьюгов нарисовал стрит-арт на фасаде дома № 76 на улице Горошникова. Была выполнена репродукция картины «Седой Урал кует победу». Работу удалось выполнить за две недели. В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу» В Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу»

