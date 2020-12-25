В Нижнем Тагиле художник нарисовал гигантское граффити в Молодежном театре

Нарисовать картину удалось за 50 часов. В проекте приняли участие несколько добровольцев. Работы усложнялись высотой произведения. Рисовать приходилось на расстоянии от 2,5 до шести метров от пола. Для этого соорудили специальные приспособления и использовали лестницу.