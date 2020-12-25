В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 15 сотрудников ЦГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области.

Наградил медицинских работников депутат ЗакСо Евгений Лутохин.

Спасибо за работу и вклад в сохранение нашего здоровья. В канун Нового года желаю вам терпения и сил, благополучия и трудовых успехов, а самое главное — здоровья, передает пресс-служба медицинского учреждения слова Лутохина.

Почетные грамоты и благодарственные письма получили:

  • Михалева Светлана, медсестра неврологического отделения;
  • Шаламова Ольга, старшая медсестра хирургического отделения;
  • Веретенников Алёна, главная акушерка;
  • ихайлиди Евгения, заведующая;
  • Охорзина Юлия, врач-эпидемиолог;
  • Ионга Ксения, завотделением кардиологии;
  • Петров Илья, травматолог-ортопед;
  • Софронова Валентина, фельдшер;
  • Великанова Наталья, гастроэнтеролог;
  • Стажкова Лариса, медсестра поликлиники;
  • Васёва Людмила, рентгенолог;
  • Останина Светлана, невролог;
  • Кротова Татьяна, кардиолог;
  • Усатова Татьяна, председатель профсоюза;
  • Чабала Лариса, медсестра травмпункта.

Напомним, государственных наград удостоились четыре работника металлургической отрасли Нижнего Тагила. Им вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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