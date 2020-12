В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

В Нижнем Тагиле 15 сотрудников ЦГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области.

Наградил медицинских работников депутат ЗакСо Евгений Лутохин. Спасибо за работу и вклад в сохранение нашего здоровья. В канун Нового года желаю вам терпения и сил, благополучия и трудовых успехов, а самое главное — здоровья, передает пресс-служба медицинского учреждения слова Лутохина. Почетные грамоты и благодарственные письма получили: Михалева Светлана, медсестра неврологического отделения;

Шаламова Ольга, старшая медсестра хирургического отделения;

Веретенников Алёна, главная акушерка;

ихайлиди Евгения, заведующая;

Охорзина Юлия, врач-эпидемиолог;

Ионга Ксения, завотделением кардиологии;

Петров Илья, травматолог-ортопед;

Софронова Валентина, фельдшер;

Великанова Наталья, гастроэнтеролог;

Стажкова Лариса, медсестра поликлиники;

Васёва Людмила, рентгенолог;

Останина Светлана, невролог;

Кротова Татьяна, кардиолог;

Усатова Татьяна, председатель профсоюза;

Чабала Лариса, медсестра травмпункта. Напомним, государственных наград удостоились четыре работника металлургической отрасли Нижнего Тагила. Им вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Четыре металлурга из Нижнего Тагила получили государственные награды

Related news: Четыре металлурга из Нижнего Тагила получили государственные награды

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter