В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо

Наградил медицинских работников депутат ЗакСо Евгений Лутохин.
Спасибо за работу и вклад в сохранение нашего здоровья. В канун Нового года желаю вам терпения и сил, благополучия и трудовых успехов, а самое главное — здоровья, передает пресс-служба медицинского учреждения слова Лутохина.
Почетные грамоты и благодарственные письма получили:
Напомним, государственных наград удостоились четыре работника металлургической отрасли Нижнего Тагила. Им вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.