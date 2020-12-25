В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

В общей сложности на оформление световых элементов было потрачено 13 миллионов рублей. Был приобретен световой шатер, диаметр которого составляет 40 метров, и гирлянда, включающая в себя 48 тысяч лампочек. Для дополнительной подсветки территории было использовано 322 метра гирлянды.