В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

Сегодня, 22:21ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
25 декабря в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади, сообщает пресс-служба администрации города.

Он был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Праздничная иллюминация также начала свое функционирование.

В ледовом городке расположены десятки ледовых скульптур, лабиринт, три горки и игровой аттракцион «Ладья». На создание городка, по словам директора компании-подрядчика Константина Благинина, потребовалось 900 кубометров льда.

В общей сложности на оформление световых элементов было потрачено 13 миллионов рублей. Был приобретен световой шатер, диаметр которого составляет 40 метров, и гирлянда, включающая в себя 48 тысяч лампочек. Для дополнительной подсветки территории было использовано 322 метра гирлянды.

Ледовый городок получился по-настоящему сказочным. Строители постарались на славу, отметил мэр города Владислав Пинаев

Напомним, 900 тысяч рублей было выделено на четыре камеры ночного видения для сохранности ледовых фигур и безопасности горожан. Кроме того, новогодний фейерверк обойдется еще в 600 тысяч рублей.

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