В Нижнем Тагиле в Новый год и Рождество фонари будут работать до утра

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь, а также в Рождество, с шестого на седьмое января, наружное освещение города будет работать всю ночь, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Порядок в общественных местах будет под контролем сотрудников правоохранительных органов, частных охранных предприятий, а также росгвардейцов и казаков. Вопросы по обеспечению охраны общественного порядка обсуждались 25 декабря на заседании антитеррористической комиссии. Стало известно, что в городе будет организовано функционирование одного ледового городка на Театральной площади и пяти зон отдыха. С 24 декабря по 10 января в Нижнем Тагиле состоится 133 праздничных мероприятия,отметил начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев. В этот период в усиленном режиме начнут выполнять свои обязанности спасатели, пожарные, единая дежурно-диспетчерская служба и специалисты ресурсоснабжающих организаций. Отдельное внимание глава города Владислав Пинаев обратил на то, что в праздничный период необходимо оказать помощь пожилым гражданам и больным людям. Я не исключаю того, что количество заболевших ковидом может увеличиться в период праздников,подчеркнул Пинаев. Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что приближаются новогодние праздники и нужно быть готовыми к приятным и неприятным сюрпризам. Креков призвал свердловчан готовиться к новогодним «коронавирусным» сюрпризам

