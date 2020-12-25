В Нижнем Тагиле в Новый год и Рождество фонари будут работать до утра

Порядок в общественных местах будет под контролем сотрудников правоохранительных органов, частных охранных предприятий, а также росгвардейцов и казаков.
Вопросы по обеспечению охраны общественного порядка обсуждались 25 декабря на заседании антитеррористической комиссии.
Стало известно, что в городе будет организовано функционирование одного ледового городка на Театральной площади и пяти зон отдыха.
С 24 декабря по 10 января в Нижнем Тагиле состоится 133 праздничных мероприятия,отметил начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев.
В этот период в усиленном режиме начнут выполнять свои обязанности спасатели, пожарные, единая дежурно-диспетчерская служба и специалисты ресурсоснабжающих организаций.
Отдельное внимание глава города Владислав Пинаев обратил на то, что в праздничный период необходимо оказать помощь пожилым гражданам и больным людям.
Я не исключаю того, что количество заболевших ковидом может увеличиться в период праздников,подчеркнул Пинаев.
Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что приближаются новогодние праздники и нужно быть готовыми к приятным и неприятным сюрпризам.