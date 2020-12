В образовательных учреждениях Нижнего Тагила учебный процесс продлится по 31 декабря, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали изданию, что в Нижнем Тагиле с 28 по 31 декабря дни будут учебными. Занятия будут проводиться как для детей на дистанте, так и для школьников на очной форме обучения. Напомним, губернатор Свердловской области 25 декабря подписал указ, согласно которому школьники региона на дистанте продолжат обучение по 31 декабря. Евгений Куйвашев укоротил каникулы школьникам на дистанте

