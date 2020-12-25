В Нижнем Тагиле завершен ремонт здания аварийно-спасательной службы

Для организации постоянно закупается новая техника и оборудование. За текущий год было выделено более 2,5 миллиона рублей. Среди обновок — спасательный автомобиль, оборудованный всем необходимым. Для проведения спасательных мероприятий закуплен снегоход и квадроцикл. Для оттачивания навыков первой медицинской помощи приобретен робот-тренажер. Кроме того, центр получил аппарат ИВЛ, гидравлическое оборудование, дыхательные аппараты и гидрокостюмы для водолазов.