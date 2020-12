В Нижнем Тагиле завершен ремонт здания аварийно-спасательной службы

В Нижнем Тагиле отремонтировали здание и закупили технические средства для МБУ «Центр защиты населения», сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт в здании № 64 на улице Кулибина стал подарком к 20-летию службы со дня основания. За последние годы привели в порядок раздевалки для сотрудников, оборудовали учебные аудитории и кабинеты. В 2020 году произвели ремонт лестничных пролетов и фасада, рассказал директор «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин. Для организации постоянно закупается новая техника и оборудование. За текущий год было выделено более 2,5 миллиона рублей. Среди обновок — спасательный автомобиль, оборудованный всем необходимым. Для проведения спасательных мероприятий закуплен снегоход и квадроцикл. Для оттачивания навыков первой медицинской помощи приобретен робот-тренажер. Кроме того, центр получил аппарат ИВЛ, гидравлическое оборудование, дыхательные аппараты и гидрокостюмы для водолазов. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Глава Нижнего Тагила поздравил спасателей на выездном совещании. Он отметил, что на 2021 год предусмотрено выделение 1,5 миллиона рублей для аварийно-спасательной службы. Напомним, в конце лето проводился конкурс на поиск подрядчика по ремонту фасада здания МБУ «Центр защиты населения». Общая стоимость работ составила один миллион рублей. Фасад здания Центра защиты населения в Нижнем Тагиле отремонтируют за миллион рублей

