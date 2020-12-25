В Нижнем Тагиле завершен ремонт здания аварийно-спасательной службы

В Нижнем Тагиле завершен ремонт здания аварийно-спасательной службы

Сегодня, 13:39ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле отремонтировали здание и закупили технические средства для МБУ «Центр защиты населения», сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт в здании № 64 на улице Кулибина стал подарком к 20-летию службы со дня основания.

За последние годы привели в порядок раздевалки для сотрудников, оборудовали учебные аудитории и кабинеты. В 2020 году произвели ремонт лестничных пролетов и фасада, рассказал директор «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин.

Для организации постоянно закупается новая техника и оборудование. За текущий год было выделено более 2,5 миллиона рублей. Среди обновок — спасательный автомобиль, оборудованный всем необходимым. Для проведения спасательных мероприятий закуплен снегоход и квадроцикл. Для оттачивания навыков первой медицинской помощи приобретен робот-тренажер. Кроме того, центр получил аппарат ИВЛ, гидравлическое оборудование, дыхательные аппараты и гидрокостюмы для водолазов.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила поздравил спасателей на выездном совещании. Он отметил, что на 2021 год предусмотрено выделение 1,5 миллиона рублей для аварийно-спасательной службы.

Напомним, в конце лето проводился конкурс на поиск подрядчика по ремонту фасада здания МБУ «Центр защиты населения». Общая стоимость работ составила один миллион рублей.

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