В Санкт-Петербурге расчленивший аспирантку историк получил 12,5 лет тюрьмы

В Санкт-Петербурге оглашен приговор преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, который расчленил ученицу. Ему назначили наказание в виде 12,5 лет тюрьмы.

Суд Октябрьского района Санкт-Петербурга признал виновным доецнта СПбГУ Олега Соколова в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. За нарушение закона по статьям 105 УК РФ (Убийство) и 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) суд отправил преступника отбывать наказание в колонию строгого режима. Напомним, 63-летний преподаватель был задержан 9 ноября. Его достали из Мойки в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке нашли человеческие руки и пистолет. Убийство он совершил 7 ноября и пытался избавиться от тела. Погибшая 24-летня аспирантка проживала совместно с педагогом. Преподаватель СПбГУ подозревается в убийстве и расчленении студентки

Related news: Преподаватель СПбГУ подозревается в убийстве и расчленении студентки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter