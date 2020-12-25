В Санкт-Петербурге расчленивший аспирантку историк получил 12,5 лет тюрьмы

Суд Октябрьского района Санкт-Петербурга признал виновным доецнта СПбГУ Олега Соколова в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
За нарушение закона по статьям 105 УК РФ (Убийство) и 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) суд отправил преступника отбывать наказание в колонию строгого режима.
Напомним, 63-летний преподаватель был задержан 9 ноября. Его достали из Мойки в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке нашли человеческие руки и пистолет. Убийство он совершил 7 ноября и пытался избавиться от тела. Погибшая 24-летня аспирантка проживала совместно с педагогом.