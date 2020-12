В январе россиян ждут изменения

Власти Российской Федерации готовят для граждан сюрпризы в январе 2021 года.

Пенсии и материнский капитал в стране вырастут, а прожиточный минимум посчитают по-новому. Об этом информирует NEWS.ru. С первого января наступающего года страховую пенсию для неработающих пенсионеров увеличат на 6,3%. В среднем по России она будет составлять 17 432 рубля. Работающим пенсионерам прибавки ждать не надо. Материнский капитал проиндексируют на 3,7%. В 2021 году его сумма достигнет 483 882 рублей. Эти деньги предназначены для семей, получивших право на материнский капитал до первого января текущего года и семей, родивших первенца после первого января этого же года. За второго ребенка семья может получить материнский капитал в сумме 639 432 рублей. С начала наступающего года поменяется порядок определения прожиточного минимума для всех категорий граждан. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум станут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как происходит сегодня, а из медианного дохода. Речь идет о величине, относительно которой у 50% населения доходы выше, а у 50% — ниже. Выходит, что размер прожиточного минимума будет равен 44,2% медианного дохода за минувший год. В будущем году он достигнет 11 653 рубля. Рост прожиточного минимума составит 3,7%. МРОТ предлагают установить в размере 42% медианного дохода. В 2021 году он увеличится на 5,5% - до 12 792 рублей.

