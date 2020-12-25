В январе россиян ждут изменения

С начала наступающего года поменяется порядок определения прожиточного минимума для всех категорий граждан. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум станут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как происходит сегодня, а из медианного дохода. Речь идет о величине, относительно которой у 50% населения доходы выше, а у 50% — ниже.