ВКонтакте заявила о росте количества сообщений на 50%

ВКонтакте подводит продуктовые итоги 2020 года.

Команда представила 220 крупных обновлений, среди которых — сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами Клипы, единая подписка VK Combo, групповые видеозвонки на 128 человек без ограничения по времени, распознавание голосовых сообщений и новые инструменты монетизации для авторов. Аудитория и сообщества ВКонтакте остаётся крупнейшим суперприложением и главной социальной сетью страны: по данным Mediascope (1), почти половина аудитории рунета (47,5%) посещает ВКонтакте каждый день, а за месяц охват достигает 76,8% .

посещает ВКонтакте каждый день, а за месяц охват достигает . Число активных сообществ за год выросло на 23%. В частности, на 60% — образовательных, на 49% — игровых, на 37% — развлекательных, на 29% — спортивных, на 25% — музыкальных. Мессенджер и звонки Пандемия и продуктовые обновления сделали онлайн-общение более активным: каждый день пользователи ВКонтакте обмениваются 15 млрд сообщений. Это на 50% больше, чем в прошлом году.

сообщений. Это на больше, чем в прошлом году. Собеседники стали чаще записывать голосовые сообщения: количество отправленных аудиосообщений выросло на 10% . Возможно, пользователи меньше переживают о том, будет ли удобно послушать их мысли — ведь в июне ВКонтакте представила технологию распознавания, благодаря которой можно прочитать содержание 99% всех аудиосообщений. Всего голосовые сообщения слушают и надиктовывают 33 млн человек в месяц.

. Возможно, пользователи меньше переживают о том, будет ли удобно послушать их мысли — ведь в июне ВКонтакте представила технологию распознавания, благодаря которой можно прочитать содержание всех аудиосообщений. Всего голосовые сообщения слушают и надиктовывают человек в месяц. Количество людей, которые общаются с помощью звонков ВКонтакте, выросло на 22% год к году. Всё благодаря тому, что они бесплатны, объединяют до 128 человек — даже тех, у кого нет профиля ВКонтакте, никак не ограничены по времени и обладают всем нужным для комфортной учёбы, работы и дружеских бесед. Загрузить изображение Видео: клипы, истории, трансляции и другие ролики В июне ВКонтакте запустила Клипы — сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами и управлением жестами. Всего за полгода клипы собрали почти 31 млрд просмотров — каждый день их смотрит 14 млн человек.

просмотров — каждый день их смотрит человек. Пользователи любят и создавать клипы: в разделе уже опубликованы 3 млн роликов.

роликов. Растёт активность и в историях, где люди делятся моментами из жизни. Авторов стало больше на 30% , зрителей — на 15% .

, зрителей — на . Непосредственно в плеер ВКонтакте пользователи тоже чаще загружают ролики: таких видео стало на 11% больше ежедневно, чем в прошлом году.

больше ежедневно, чем в прошлом году. Аудитория ВКонтакте часто смотрит эфиры лекций, мастер-классов, спортивных матчей, конференций, концертов, интервью и других событий. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 млн человек. Успешность формата подтвердил и VK Fest — в этом году фестиваль полностью проходил онлайн и длился 7 дней. Его трансляции собрали 280 млн просмотров.

человек. Успешность формата подтвердил и VK Fest — в этом году фестиваль полностью проходил онлайн и длился 7 дней. Его трансляции собрали просмотров. Каждый день ролики собирают больше 900 млн просмотров — это новый для ВКонтакте рекорд. Музыка и подкасты Подписка пользуется всё большим спросом: премиум-доступ к музыке оформили свыше 4 млн человек.

человек. Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет .

. Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. VK Connect VK Connect — единая учётная запись для ВКонтакте и сервисов Mail.ru Group — появилась в июне. С тех пор с её помощью авторизовывались уже 15,6 млн человек — и это не считая пользователей соцсети. Причём в среднем в 2020 году это число росло на 70% каждый месяц.

человек — и это не считая пользователей соцсети. Причём в среднем в 2020 году это число росло на каждый месяц. Кроме ВКонтакте, VK Connect уже полностью или частично внедрили 12 продуктов: Delivery Club, Ситимобил, Кухня на районе, Маруся, Atom, Одноклассники, VK Combo, Curious, Worki, Юла, BOOM, Почта Mail.ru. Скоро единая учётная запись появится и в других проектах Mail.ru Group, а в будущем планируется подключать к VK Connect и внешних партнёров. Инструменты монетизации: VK Donut и новая партнёрская программа Всего за пять месяцев после запуска к VK Donut подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 млн рублей. Каждый месяц количество донов (платящих подписчиков) растёт на 30% .

и заработали с её помощью более рублей. Каждый месяц количество донов (платящих подписчиков) растёт на . Более 10 тысяч авторов подключились к рекламной сети ВКонтакте. Наиболее успешные сообщества зарабатывают с её помощью порядка миллиона рублей в месяц .

авторов подключились к рекламной сети ВКонтакте. Наиболее успешные сообщества зарабатывают с её помощью . В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше. Игры и сервисы платформы VK Mini Apps Традиционно популярностью пользуются Игры ВКонтакте. За год каталог расширился втрое , а количество людей, которые играют на мобильных устройствах, выросло в два раза .

, а количество людей, которые играют на мобильных устройствах, выросло . Сервисов на платформе VK Mini Apps за год стало больше на 11 тысяч — и теперь пользователи выбирают из 25 тысяч проектов. На платформе найдутся мини-приложения почти для любого дела, так что и пользуются ими чаще: активная аудитория за год выросла на 65% и в четвёртом квартале превысила 33 млн человек в месяц. Бизнес, социальная коммерция и VK Pay За год количество активных бизнесов выросло в два раза — сейчас ВКонтакте представлены больше 2 млн компаний и предпринимателей. С начала апреля более 150 тысяч из них получили от ВКонтакте финансовую поддержку для запуска продвижения.

— сейчас ВКонтакте представлены больше компаний и предпринимателей. С начала апреля более из них получили от ВКонтакте финансовую поддержку для запуска продвижения. В VK сейчас 190 тысяч активных продавцов — тех, кто регулярно размещает товары и находит клиентов. Каждый час пользователи ВКонтакте просматривают 4,2 млн товаров.

активных продавцов — тех, кто регулярно размещает товары и находит клиентов. Каждый час пользователи ВКонтакте просматривают товаров. Улучшенные рекламные инструменты принесли рекламодателям на 18% больше переходов, чем годом ранее. Таргетинг по ключевым словам, запущенный в сентябре, уже составляет 10% в объёме трат рекламодателей — и это число растёт.

больше переходов, чем годом ранее. Таргетинг по ключевым словам, запущенный в сентябре, уже составляет в объёме трат рекламодателей — и это число растёт. Количество рекламодателей, запускающих рекламу с помощью простых инструментов — мобильного продвижения и автопродвижения товаров — выросло в 3,5 раза за год.

за год. В пандемию особенно необходима возможность онлайн-оплаты, из-за чего количество пользователей VK Pay выросло на 50% — сейчас это больше 16 млн человек. Источник: Mediascope, октябрь 2020 года, Россия (все города, 12+ лет), desktop + mobile, охват интернет-аудитории.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter