ВКонтакте заявила о росте количества сообщений на 50%

Команда представила 220 крупных обновлений, среди которых — сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами Клипы, единая подписка VK Combo, групповые видеозвонки на 128 человек без ограничения по времени, распознавание голосовых сообщений и новые инструменты монетизации для авторов.