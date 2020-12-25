Врио главы Хабаровского края поручил разработку налоговых льгот для бизнеса

Врио главы Хабаровского края поручил разработку налоговых льгот для бизнеса

Сегодня, 17:04ОбществоPhoto: ldpr.ru
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил создание пакета налоговых льгот для компаний сегмента малого и среднего бизнеса, не прекративших работу в условиях пандемии. Об этом он сообщил в ходе выступления с ежегодным инвестиционным посланием.

По замечанию руководителя региона, за 2020 год инвестиционный рейтинг края упал до 63-го места. Но всего два года назад регион входил в топ-20 лучших по стране, сообщает Khabkrai.ru.

«Чтобы достичь национальные цели и улучшить показатели развития, нужно привлекать предпринимательский потенциал, наращивать объем частных инвестиций, проводить модернизацию предприятий. Сейчас доверие представителей бизнес-сообщества к властям подорвано. Часто реальной поддержки по инвестиционным проектам нет, только формальные отписки и бездействие», — пояснил Дегтярев.

Врио губернатора призвал произвести «фундаментальную перестройку», чтобы режим «дружелюбия» стал самым главным принципом работы с инвесторами, предприятиями сектора МСБ. По его поручению экономический блок в начале 2021 года изучит систему партнерства с инвесторами. Планируется формирование режима «одного окна» и создание комфортных в использовании электронных сервисов.

Как подчеркнул Дегтярев, эпидемия коронавируса стала для предприятий трудным испытанием. Но принятые меры поддержки позволили не допустить спада экономического развития в регионе и массовых увольнений сотрудников. При этом ряд предприятий сферы услуг, туротрасли, сферы досуга, перевозок все же загружены работой не полностью.

В связи с этим в следующем году планируется ввести пониженные налоговые ставки по УСН, транспортному налогу, налогу на имущество в отношении видов деятельности, на которых эпидемия продолжает отражаться отрицательно. Михаил Дегтярев распорядился подготовить соответствующий законопроект за январь нового года. Также с начала года для предприятий сектора МСБ начнет действовать «инвестиционный налоговый вычет». Ожидается, что данное решение будет способствовать обновлению основных средств компаний. Еще с начала 2021 года вступает в силу закон, предполагающий понижение пороговых значений инвестиций для предоставления участков земли без проведения торгов.

Весной в регионе планируется внедрение системы «региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК). Это предоставит инвесторам инфраструктурную поддержку.

На данный момент в Хабаровском крае функционируют три территории опережающего социально-экономического развития. Также заключено свыше 70 соглашений о партнерстве. В целом инвестиционный портфель региона включает свыше трех сотен проектов.

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