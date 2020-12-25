Врио главы Хабаровского края поручил разработку налоговых льгот для бизнеса

В связи с этим в следующем году планируется ввести пониженные налоговые ставки по УСН, транспортному налогу, налогу на имущество в отношении видов деятельности, на которых эпидемия продолжает отражаться отрицательно. Михаил Дегтярев распорядился подготовить соответствующий законопроект за январь нового года. Также с начала года для предприятий сектора МСБ начнет действовать «инвестиционный налоговый вычет». Ожидается, что данное решение будет способствовать обновлению основных средств компаний. Еще с начала 2021 года вступает в силу закон, предполагающий понижение пороговых значений инвестиций для предоставления участков земли без проведения торгов.