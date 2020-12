Жителей Алапаевска возмутила установленная елка-калека, установленная в Рабочем городке.

В Алапаевске 20 декабря во дворе дома на улице Флегонта Кабакова, 28 состоялось торжественное открытие новогодней елки в микрорайоне Рабочий городок. На мероприятии присутствовали замглавы города Евгений Кургузкин и депутат микрорайона Наталья Чернышева. Сама елка оказалась не очень красивой. Одна ее сторона почти без веток, к стволу привязана белая труба для того, чтобы дерево не упало. Ее украсили невзрачными бумажными украшениями. Надо отдать должное местной детворе, которая относится к ёлке-калеке с состраданием — не обижает ее и не кружит вокруг нее праздничные хороводы,пишет паблик Alapaevsk News. Однако мэр Алапаевска Сайгид Билалов в соцсетях назвал елки, поставленные в микрорайонах города, «новогодними красавицами». Счастливые лица детей, зажигательные песни и главные герои новогоднего представления — дед мороз и снегурочка. В микрорайонах города стартовали торжественные открытия праздничных елок, которые в Алапаевске стали доброй и ежегодной традицией,написал он в Instagram. Жители под постом с елкой-калекой оставляли такие комментарии: «Позор», «Это показать надо Путину», «Красота — глаз не оторвать, просто шок». Photo: паблик Alapaevsk News После публикации в паблике елку-калеку поменяли на сосну. Глава города Билалов пояснил журналистам канала Mash, что это якобы местные жители обломали ветки на ней ветки. Photo: паблик Alapaevsk News

