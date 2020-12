Жители Екатеринбурга в метро устроили акцию поцелуев против «ковидных» ограничений

В метро Екатеринбурга местные жители устроили акцию поцелуев против ограничений по коронавирусу.

24 декабря тридцать пар в метро одновременно сняли маски и начали целоваться. По словам организаторов, так они хотят привлечь внимание к ограничениям по проведению концертов из-за пандемии. Никто не понимает, почему проводить концерты после 23:00 нельзя, открывать танцполы нельзя, ничего нельзя — площадки на грани банкротства,рассказал Е1 один из организаторов акции. Он отметил, что в вагоне метро в час пик собирается в десятки раз больше людей, чем на любом концерте, а ограничения абсурдны. Флешмоб прошел под композицию уральской группы Pinkglasses — Let’s Kiss («Давай целоваться»). После припева песни, целующиеся пары надели маски и вышли на станции «Машиностроителей». По словам участников, они не планировали нарушать порядок. Напомним, в Свердловской области введены ограничения на действия общепита и концертных мероприятий. Им нельзя работать после 23.00. Екатеринбургские рестораторы попросили Куйвашева продлить время работы баров

