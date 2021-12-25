На 13% меньше стали совершать преступления мигранты в Свердловской области

На 13% меньше стали совершать преступления мигранты в Свердловской области
На 13% меньше стали совершать преступления мигранты в Свердловской области
Сегодня, 08:55ОбществоАнна ГригорьеваФото: 1MI
В Свердловской области уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Если в 2020 году их было 896, то за 11 месяцев 2021-го эта цифра снизилась до 730 (-13%). Такие данные приводятся на сайте правовой статистики генеральной прокуратуры РФ.

Показатель преступности приближается к «докоронавирусному»

При этом в целом по России наблюдается тенденция роста подобных преступлений — с начала 2021 года их количество составило 33,7 тысячи, что выше аналогичного периода в прошлом году на 6%.

Снижение преступности среди мигрантов в Свердловской области не означает, что их стало меньше. Наоборот, в этом году, по данным Свердловскстата, миграционный прирост в регионе составил 7,7 тысячи человек (прибыло — 12,6 тысячи, выбыло — 4,9 тысячи). Этот показатель существенно выше прошлогоднего, когда прирост составил 5,4 тысячи мигрантов, так как большая часть из них покинула область из-за «коронавирусного» кризиса (прибыло — 15,3 тысячи человек, выбыло — 9,8 тысячи человек). Больше всего приезжих из Узбекистана и Таджикистана.

Всеобщий локдаун в 2020 году поставил тех мигрантов, которые остались в стране, в тяжелое положение. Ожидание снятия ограничений усугубляли неясные перспективы возвращения домой из-за временно закрытых границ и безработицы в странах, откуда они приехали. Совокупность этих факторов, по мнению сотрудника Центра регионального развития Павла Комова, привела к всплеску преступности в миграционной сфере.

В этом году ситуация с рабочими местами стала стабилизироваться, поэтому и процент преступности среди мигрантов стал снижаться, возвращаясь к «докоронавирусным» показателям, рассказал TagilCity.ru эксперт.

Статистика преступности среди иностранных граждан в Свердловской области
Фото:Генпрокуратура РФ

Ужесточить контроль или помочь?

10 октября 26-летний мигрант в Екатеринбурге убил свою 40-летнюю сожительницу, когда они распивали алкогольные напитки. Совершив преступление, мужчина предпринял попытку скрыться. Однако вскоре он связался с родственниками потерпевшей и сознался в содеянном. Вскрыв дверь комнаты, родственники обнаружили тело женщины.

А летом в Екатеринбурге произошло несколько потасовок между южанами в районе Сортировки. Участниками массовой драки стали несколько десятков киргизов и таджиков. Местные жители рассказывали о пострадавших, но по приезду полиции на месте уже никого не было.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил ужесточить контроль над трудовыми мигрантами в России.

Сейчас миграционные вопросы регулируют в общей сложности около сотни нормативных актов. Это — многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Явно назрела необходимость кодификации миграционного законодательства, где можно было бы ясно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Нужно еще четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля,считает Бастрыкин.

Общественники и представители НКО, занимающиеся проблемами мигрантов, считают, что нужно не только «закручивать гайки» в отношении иностранных граждан, но протягивать им руку помощи.

В этом вопросе может помочь создание межведомственной группы, которая в идеале будет координировать миграционную безопасность, оперативно мониторить ситуацию с мигрантами и контролировать иностранных граждан, попавших в социально неблагоприятную ситуацию. Кроме того, следует официально объявить правовую амнистию мигрантам, которые находятся на нелегальном положении, но при этом не совершали преступлений. А также обеспечить меры им социальной поддержки,поделились мнением с TagilCity.ru в «Кризисном центре помощи мигрантам» в Москве.

Не строитель, а курьер

Возможность заработать растет — преступность падает, но в этом году мигранты предпочитают выбирать вакансии в других сферах занятости. Например, работать не строителем, а курьером — там можно заработать больше. Несмотря на то что, приток иностранных граждан в этом году увеличился, дефицит рабочих на стройках сохраняется до сих пор.

Официальная статистика регионального Минстроя выглядит неплохо: на декабрь 2021 года 529 вакансий в сфере строительства и 5700 резюме, что не сильно разниться с прошлым годом — 485 вакансий и 4366 резюме. Эти цифры складываются из данных, которые предоставили работодатели через портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Однако это делают далеко не все компании, предпочитая размещать объявления о работе на специализированных интернет-площадках.

При этом средняя зарплата строителя в регионе составляет чуть больше 31 тысячи рублей, тогда как курьерам предлагается зарабатывать от 40 до 80 тысяч.

Сегодня директора строительных организаций говорят, что, во-первых, рабочие видят ненормальную ситуацию с ростом цен на стройматериалы — естественно, хотят больше зарабатывать. Зарплаты выросли примерно на 30 процентов. Во-вторых, в результате наших переговоров с агентствами по трудовой миграции Таджикистана и Узбекистана выяснилось, что привозить иностранцев дорого: велики затраты на авиабилеты. А еще зарубежные рабочие, зная о дефиците кадров на стройплощадках, стали завышать расценки на услуги,рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

По его мнению, пора строить вместе с местными рабочими или с теми трудовыми мигрантами, которые живут в области. А пока дефицит квалифицированных кадров сегодня сохраняется на прошлогоднем уровне, когда региону не хватало порядка 6 тысяч рабочих на стройки.

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