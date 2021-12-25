Власти Екатеринбурга запретили перевозчикам высаживать безбилетников

Напомним, что совещание было созвано после резонансного случая, произошедшего 18 декабря в областной столице. Тогда водитель автобуса двенадцатого маршрута выволок пенсионерку из автобуса и бросил ее на мороз на улице. По факту происшествия сейчас проводится прокурорская проверка.