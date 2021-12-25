Власти Екатеринбурга запретили перевозчикам высаживать безбилетников

На встрече собравшиеся обсудили, как должны общаться водители и кондуктора с пассажирами и решать возникающие конфликты, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Высаживать пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права,отметил председатель городского комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорь Ощепков.
Напомним, что совещание было созвано после резонансного случая, произошедшего 18 декабря в областной столице. Тогда водитель автобуса двенадцатого маршрута выволок пенсионерку из автобуса и бросил ее на мороз на улице. По факту происшествия сейчас проводится прокурорская проверка.