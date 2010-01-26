Автомобилисты стали более законопослушными на ж.д.переездах
26 января 2010, 16:21ОбществоArtem
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На железнодорожных переездах автомобилисты стали реже нарушать правила дорожного движения.
В прошлом году на переездах Нижнетагильского отделения СвЖД этот показатель снизился в 2 раза. Так, в 2009-м зарегистрировано 297 нарушений правил безопасности движения через переезд автомобилистами, а в 2008-м было 445. А вот количество столкновений автомобилей и поездов не изменилось: по два в 2008-м и 2009-м. Добавлю, по данным пресс-службы свердловской магистрали, в границах Нижнетагильского отделения эксплуатируется 111 ж/д переездов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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