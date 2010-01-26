Безопасный вагон для перевозки взрывчатки разработали на ВГОКе

Это поможет в будущем избежать таких ЧП, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза». В ближайшее время ВГОК рассчитывает получить разрешение надзорных органов на его применение и начинается промышленная эксплуатация вагонов новой конструкции во всех шахтах комбината. Параллельно специалисты ВГОКа готовят эскиз новой изоляционной крышки для вагона, которая предотвратит возгорание взрывчатых материалов в случае замыкания контактного провода. Во всех шахтах ВГОКа ужесточен контроль за соблюдением технологии пополнения подземных расходных складов взрывчаткой. Детонаторы и взрывчатые вещества опускаются под землю в разные дни. В каждой шахте разработаны нормативные акты, четко регламентирующие перевозку взрывчатых материалов, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».