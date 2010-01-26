Губернатор поблагодарил тагильских энергетиков

Признание региональных властей получили акции "МРСК Урала - территория добра", "Даруешь кровь - спасаешь жизнь" и социальные программы, адресованные неработающим пенсионерам "Свердловэнерго", ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В Нижнем Тагиле, в частности, благотворительная помощь была оказана Дому ребенка № 8 на Вагонке. Работники Нижнетагильских электрических сетей из своих личных сбережений приобрели для воспитанников этого учреждения памперсы на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба НТЭС.