Губернатор поблагодарил тагильских энергетиков
26 января 2010, 16:30ОбществоArtem
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«Свердловэнерго» по итогам конкурса благотворителей "Дни милосердия" получило благодарственное письмо от губернатора Александра Мишарина.
Признание региональных властей получили акции "МРСК Урала - территория добра", "Даруешь кровь - спасаешь жизнь" и социальные программы, адресованные неработающим пенсионерам "Свердловэнерго", ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В Нижнем Тагиле, в частности, благотворительная помощь была оказана Дому ребенка № 8 на Вагонке. Работники Нижнетагильских электрических сетей из своих личных сбережений приобрели для воспитанников этого учреждения памперсы на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба НТЭС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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