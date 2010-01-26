Когда откроются оба театра в г. Нижний Тагил – пока сказать сложно

В конце декабря сотрудники нижнетагильского Госпожарнадзора проверили готовность 20-ти объектов, где должны были проводиться ёлки. По 12-ти из них документы были переданы в суд за нарушение правил пожарной безопасности. В результате приостановлена работа трёх клубов: на улице Носова, в Верхней Черемшанке и в посёлке Евстюниха. Два дворца культуры – Юбилейный и НТМК – отделались штрафами. Одно из зданий дворца молодёжи прекратило работу на 60 дней, на второе тоже наложили штраф. И временно закрыли два театра. Молодёжный театр – на 60 дней. А театр драмы – на 90. У обоих муниципальных учреждений нет средств на выполнение предписаний, объяснил главный инспектор Нижнетагильского Госпожарнадзора Константин Чижов. В результате театр закрыт. И проблема в том, что когда положенные на устранение нарушений 90 дней истекут, пожарные снова придут туда с проверкой. И если противопожарная обстановка никак не изменится, работу театра снова могут приостановить