Лучшим молодым рабочим года стал аппаратчик Уралхимпласта

На предприятии он трудится с 2008 года. В прошлом году он стал победителем заводского конкурса профмастерства. На научно-технической конференции молодых специалистов УХП доклад Александра Савватина был признан лучшим. Пресс-служба предприятия также отмечает, что дипломом «Лидер года» отмечена специалист по работе с молодежью УХП Татьяна Писцова. Кроме того, молодежная организация Уралхимпласта стала победителем в номинации «Доброе дело городу».