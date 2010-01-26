Лучшим молодым рабочим года стал аппаратчик Уралхимпласта
26 января 2010, 16:38ОбществоArtem
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В Нижнем Тагиле подведены итоги года молодежи. Лучшим молодым рабочим года признан аппаратчик окисления цеха фенолоформальдегидных смол Уралхимпласта Александр Савватин.
На предприятии он трудится с 2008 года. В прошлом году он стал победителем заводского конкурса профмастерства. На научно-технической конференции молодых специалистов УХП доклад Александра Савватина был признан лучшим. Пресс-служба предприятия также отмечает, что дипломом «Лидер года» отмечена специалист по работе с молодежью УХП Татьяна Писцова. Кроме того, молодежная организация Уралхимпласта стала победителем в номинации «Доброе дело городу».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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