Премия «П» досталась г. Нижний Тагил
26 января 2010, 16:25ОбществоArtem
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Накануне был определен лауреат независимой литературной премии «П», второй сезон которой запущен на Южном Урале в ноябре прошлого года.
Лауреатом премии стала нижнетагильская поэтесса Елена Миронова, в 2008-м отмеченная в своей категории на международном конкурсе «Серебряный стрелец». Обладателями двух малых премий названы москвич Вадим Месяц (шорт-листер «Русского Букера—2002») и Евгения Изварина из Екатеринбурга. В длинный список акции попали 24 автора из России, Ближнего и Дальнего зарубежья, сообщает МедиаЗавод.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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