Премия «П» досталась г. Нижний Тагил

Лауреатом премии стала нижнетагильская поэтесса Елена Миронова, в 2008-м отмеченная в своей категории на международном конкурсе «Серебряный стрелец». Обладателями двух малых премий названы москвич Вадим Месяц (шорт-листер «Русского Букера—2002») и Евгения Изварина из Екатеринбурга. В длинный список акции попали 24 автора из России, Ближнего и Дальнего зарубежья, сообщает МедиаЗавод.ру.