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Ростехнадзор назвал причину гибели 9-ти шахтеров «Естюнинской»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ростехнадзор назвал причину гибели 9-ти шахтеров «Естюнинской»

26 января 2010, 17:00ОбществоArtem
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