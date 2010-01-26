Ростехнадзор назвал причину гибели 9-ти шахтеров «Естюнинской»

Об этом, как пишет УралПолитРу, заявил сегодня на пресс-конференции руководитель Уральского управления Ростехнадзора Владимир Медведев. По его словам, совместная транспортировка взрывчатки и детонирующих устройств стала причиной трагического инцидента. Изучив обстоятельства происшествия, комиссия Ростехнадзора выявила, что взрыв на уральской шахте Евраза произошел в результате короткого замыкания. Искра медного контактного провода попала в вагон, в котором перевозились взрывчатые материалы и средства их инициирования, что является грубейшим нарушением промышленной безопасности. В результате допущенной халатности произошел взрыв. В радиусе 150-200 метров погибли 9 шахтеров.