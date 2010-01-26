В г. Нижний Тагил участковые задержали квартирных воров на месте преступления

Как рассказали нам в пресс-службе УВД, вчера около 4-х часов утра участковые проходили по своему району, и обратили внимание на четверых парней, которые что-то грузили в Газель, припаркованную у дома 13 на улице Республиканская. Подозрительную группу задержали. Как выяснилось, хозяин квартиры отбывает наказание, а его жена живет у родственников. Воры знали, что дома никого нет и решили вынести оттуда все, что имеет хоть какую-то ценность. В частности, преступники успели погрузить в машину холодильник, газовые плиту и баллон, фотоаппаратуру и даже торшер.