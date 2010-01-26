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Задержать грабителей помогли трое жителей г. Нижний Тагил. Сегодня их наградили
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержать грабителей помогли трое жителей г. Нижний Тагил. Сегодня их наградили

26 января 2010, 16:43ОбществоArtem
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