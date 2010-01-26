Задержать грабителей помогли трое жителей г. Нижний Тагил. Сегодня их наградили

27-го ноября поздно вечером на остановке «ДК Юбилейный» семейная пара ждала транспорт, когда к ней подошли трое подростков и попросили закурить. Не получив желаемого, хулиганы стали избивать людей, а потом выхватили пакет с продуктами и бросились врассыпную. Трое молодых людей и девушка, которые находились в припаркованном неподалеку автомобиле, увидели драку и стали преследовать налетчиков. Одного задержали и сдали правоохранителям. Позже сотрудники милиции установили и задержали двух других участников криминальных событий. Все они несовершеннолетние: одному 15 лет, двум - по 16.

В ходе расследования установлено, что в тот же вечер эта же троица на улице Фрунзе ограбила женщину, похитив сотовый телефон и серьги. На одном их подростков еще несколько уголовных дел, в том числе за вымогательство мобильников и денег у школьников. Начальник милиции общественной безопасности поблагодарила Вячеслава Валуева, Максима Вахрушева и Ларису Сухих за активную гражданскую позицию и содействие милиции в задержании преступников. Молодым людям вручены благодарственные письма, рассказали нам в пресс-службе УВД.