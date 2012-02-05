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2,5 миллиарда рублей за год перечислила в федеральный бюджет Нижнетагильская таможня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,5 миллиарда рублей за год перечислила в федеральный бюджет Нижнетагильская таможня

26 января 2012, 19:25ОбществоВалерия Лошкарева
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