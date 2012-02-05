2,5 миллиарда рублей за год перечислила в федеральный бюджет Нижнетагильская таможня
26 января 2012, 19:25ОбществоВалерия Лошкарева
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Это больше, чем было запланировано. Каждый нижнетагильский таможенник в 2011 году обеспечил, в среднем, поступление в федеральный бюджет 35 тысяч рублей ежедневно.
А сегодня тагильские таможенники отмечают 59 лет с того дня, когда в столице Бельгии начала работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, международный день таможенника, можно считать днём рождения ВТО. Алексей Тимановский пожелал коллегам оптимизма в нелегкой работе.
Как развивается нижнетагильская таможня, и как можно стать сотрудником таможенной службы? Ответы на эти вопросы Алексей Тимановский даст в эфире программы «Среда обитания» на радио «Маяк-Нижний Тагил» 104.7 ФМ в субботу в 15.05.
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