2,5 миллиарда рублей за год перечислила в федеральный бюджет Нижнетагильская таможня

А сегодня тагильские таможенники отмечают 59 лет с того дня, когда в столице Бельгии начала работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, международный день таможенника, можно считать днём рождения ВТО. Алексей Тимановский пожелал коллегам оптимизма в нелегкой работе.