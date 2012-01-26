А. Мишарин вошел в ТОП 10 губернаторов-блогеров

Исследование провели «Национальная служба мониторинга»совместно с«Институтом независимых политических исследований». Рейтинг построен наоснове анализа свыше 400 федеральных и 2 000 региональных изданий: ТВ,радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ.

По итогам года наибольшее внимание СМИ привлекли блоги губернатораПермского края Олега Чиркунова, главы Кировской области Никиты Белых игубернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Олег Чиркунов, активно использовавший все основные блог-платформы, занялпервое место в медиа-рейтинге в основном за счет сообщений оперечислении денежных средств на счет проекта А.Навального «РосПил».Помимо этого глава Пермского края в 2011г. запомнился СМИ тем, чтооперативно комментировал в своих блогах аварии и ЧП в регионе, а такжепостоянно отчитывался перед читателями и журналистами о своих рабочихпоездках.

Губернатор Кировской области Никита Белых занял в рейтинге второе местоза счет упоминаний его блогов в сообщениях на тему возбужденияуголовного дела в отношении А.Навального в мае 2011г., а такжеобсуждения его кандидатуры на пост председателя партии «Правое дело»после ухода из нее М.Прохорова в сентябре 2011г.

Губернатор Санкт-Петербурга, вступивший в должность в августе 2011г.,тем не менее смог войти в тройку лидеров рейтинга. Реагирование ГеоргияПолтавченко в своем Twitter на обращения граждан и проблемы городанашло широкий отклик в СМИ, равно как и его твиты о спортивных ирелигиозных событиях в жизни Северной столицы.

Логично предположить, что с дальнейшим проникновением Интернета врегионы и ростом числа пользователей соцсетей традиционные СМИ будутпостепенно терять монополию на первичную информацию о деятельности главрегионов, которые активны в блогах. А губернаторы-блогеры будут иметьвозможность донести информацию о себе как интернет-пользователям, так итем, кто предпочитает привычные газеты и журналы прокомментировалрезультаты исследования генеральный директор «Института независимых политических исследований»Александр Улитин.