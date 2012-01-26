А. Мишарин вошел в ТОП 10 губернаторов-блогеров
Александр Мишарин занял 10-е место в рейтинге глав субъектов РФ, чьи блоги наиболее часто цитировались в российских СМИ. За 2011 год на блог главы Свердловской области СМИ сделали ссылку 136 раз.
Исследование провели «Национальная служба мониторинга»совместно с«Институтом независимых политических исследований». Рейтинг построен наоснове анализа свыше 400 федеральных и 2 000 региональных изданий: ТВ,радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ.
По итогам года наибольшее внимание СМИ привлекли блоги губернатораПермского края Олега Чиркунова, главы Кировской области Никиты Белых игубернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Олег Чиркунов, активно использовавший все основные блог-платформы, занялпервое место в медиа-рейтинге в основном за счет сообщений оперечислении денежных средств на счет проекта А.Навального «РосПил».Помимо этого глава Пермского края в 2011г. запомнился СМИ тем, чтооперативно комментировал в своих блогах аварии и ЧП в регионе, а такжепостоянно отчитывался перед читателями и журналистами о своих рабочихпоездках.
Губернатор Кировской области Никита Белых занял в рейтинге второе местоза счет упоминаний его блогов в сообщениях на тему возбужденияуголовного дела в отношении А.Навального в мае 2011г., а такжеобсуждения его кандидатуры на пост председателя партии «Правое дело»после ухода из нее М.Прохорова в сентябре 2011г.
Губернатор Санкт-Петербурга, вступивший в должность в августе 2011г.,тем не менее смог войти в тройку лидеров рейтинга. Реагирование ГеоргияПолтавченко в своем Twitter на обращения граждан и проблемы городанашло широкий отклик в СМИ, равно как и его твиты о спортивных ирелигиозных событиях в жизни Северной столицы.
Логично предположить, что с дальнейшим проникновением Интернета врегионы и ростом числа пользователей соцсетей традиционные СМИ будутпостепенно терять монополию на первичную информацию о деятельности главрегионов, которые активны в блогах. А губернаторы-блогеры будут иметьвозможность донести информацию о себе как интернет-пользователям, так итем, кто предпочитает привычные газеты и журналы прокомментировалрезультаты исследования генеральный директор «Института независимых политических исследований»Александр Улитин.
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