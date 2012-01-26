BMW рассекретила линейку M Performance

Концерн BMW заявил, что линейку M Performance составят заряженные версии 5 Series (в кузовах седан и универсал), а также кроссоверов Х5 и Х6. Интересно, что все они получат схожее оснащение: полный привод, 8-ступенчатый спортивный автомат и один и тот же двигатель.

Performance немцы собираются пропагандировать с помощью сверхсовременного дизельного агрегата. При рабочем объеме 3 литра рядная шестерка развивает сногсшибательные 381 лошадиную силу и 740 Нм крутящего момента, причем все они доступны уже на 2000 об/мин. Добиться этого удалось за счет применения тройного турбонаддува – впервые в истории марки.

Каждая модель получит спортивную подвеску с новыми амортизаторами и пружинами, новый аэродинамический пакет, спойлер, спортивные кресла, рулевое колесо от M GmbH, иные колесные диски (19-дюймовые для седана/универсала и 20-дюймовые для кроссоверов) и некоторые нюансы отделки от подразделения BMW Individual. Отличаться друг от друга BMW M550d, X5 M50d и X6 M50d будут цифрами расхода топлива, разгона до 100 км/ч и количества евро на ценниках.

Самым быстрым из этой троицы станет, понятно, седан – ему на ускорение до 100 км/ч потребуется всего 4,7 секунды. Дизельный Х6 потратит на то же упражнение 5,3 секунды, а Х5 – на 0,1 с больше. Стоить новинки в Европе будут от 80 800 евро за седан М550d до 85 800 евро за X6 M50d. Отметим, что баварский концерн не планирует пока продавать модели из новой линейки на рынке Северной Америки.