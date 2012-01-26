«Эконом» или бизнес-класс?

Купить квартиру в Сочи в новостройке хотят многие, но далеко не каждому это по карману. После московского жилья сочинское находится на втором месте в России по ценам.

В последнее время на рынке новостроек наблюдается заметное оживление. Застройщики активно возводят новые дома, а также размораживают старые проекты, которые остались нетронутыми с кризисных времен. В структуре предложений преобладают именно квартиры класса «эконом». При этом именно новостройки в Сочи от застройщика пользуются наибольшей популярностью, оставляя позади рынок «вторички». В частности, клиенты обращают максимум внимания на объекты, которые уже прошли сдачу государственной комиссии или вскоре должны проходить ее.

Примечательно, что на рынке сейчас также наблюдается некоторый разрыв между предложениями в тех объектах, которые находятся на разных стадиях готовности. Жилье в домах с оконченным процессом строительства предлагается гораздо реже, чем остальные. Такой дефицит приводит к тому, что риэлторы не стесняясь взвинчивают цены.

Новостройки в Сочи бизнес-класса

В России на сегодняшний день нет четких критериев, которые дают возможность определить, к какому классу относится та или иная квартира. Главные участники рынка традиционно классифицируют всю недвижимость на типовую, эконом-класс и бизнес-класс. Есть еще элитное жилье, но его часть в общем количестве проданных объектов недвижимости очень мала. Новостройки Сочи от застройщика чаще всего представлены эконом-классом и бизнес-классом.