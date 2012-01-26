«Эконом» или бизнес-класс?
Рынок недвижимости Сочи предлагает самые разнообразные варианты для покупателей жилья — от самых скромных и дешевых квартир до роскошных апартаментов. Какие же варианты пользуются наибольшей популярностью среди покупателей?
Купить квартиру в Сочи в новостройке хотят многие, но далеко не каждому это по карману. После московского жилья сочинское находится на втором месте в России по ценам.
В последнее время на рынке новостроек наблюдается заметное оживление. Застройщики активно возводят новые дома, а также размораживают старые проекты, которые остались нетронутыми с кризисных времен. В структуре предложений преобладают именно квартиры класса «эконом». При этом именно новостройки в Сочи от застройщика пользуются наибольшей популярностью, оставляя позади рынок «вторички». В частности, клиенты обращают максимум внимания на объекты, которые уже прошли сдачу государственной комиссии или вскоре должны проходить ее.
Примечательно, что на рынке сейчас также наблюдается некоторый разрыв между предложениями в тех объектах, которые находятся на разных стадиях готовности. Жилье в домах с оконченным процессом строительства предлагается гораздо реже, чем остальные. Такой дефицит приводит к тому, что риэлторы не стесняясь взвинчивают цены.
Новостройки в Сочи бизнес-класса
В России на сегодняшний день нет четких критериев, которые дают возможность определить, к какому классу относится та или иная квартира. Главные участники рынка традиционно классифицируют всю недвижимость на типовую, эконом-класс и бизнес-класс. Есть еще элитное жилье, но его часть в общем количестве проданных объектов недвижимости очень мала. Новостройки Сочи от застройщика чаще всего представлены эконом-классом и бизнес-классом.
Второй вариант — настоящая «золотая середина», которая находится где-то между «экономом» и «элитой». В перечень преимуществ жилья такого типа входит благоустроенная прилегающая территория, паркинг. Сегодня наиболее популярными являются однокомнатные квартиры в Сочи данного класса. Цена за один квадратный метр тут будет выше, чем в квартирах с большим числом комнат. Впрочем, такая тенденция характерна и для жилья других классов. Но именно однокомнатное жилье наиболее востребовано на сочинском рынке недвижимости: покупают его бессемейные состоятельные люди, родители для детей, приезжие для отдыха и местные для сдачи в аренду.