Госдума отклонила инициативу Путина: поворот направо на «красный»

Законодатели заявили Коммерсанту: У нас и так каждое четвертое ДТП - наезд на пешеходов на регулируемых перекрестках. А в момент поворота направо дорогу может переходить человек. Хотя водитель его и должен пропустить, не факт, что ПДД будут соблюдаться - слишком низкий в России уровень культуры водителей. По этой же причине правый ряд, предусмотренный для поворота направо, обычно забивается транспортом, который едет прямо, поэтому и ситуация с пробками не улучшится.