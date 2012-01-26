Госдума отклонила инициативу Путина: поворот направо на «красный»
26 января 2012, 08:03ОбществоРОман БОТов
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Госдума отклонила законопроект, позволяющий водителям поворачивать на перекрестке направо на красный свет, а не ждать с основным потоком разрешающего сигнала светофора. Ранее проработать эту идею, уже реализованную в ряде стран, премьер Владимир Путин поручил МВД. Но ведомство не смутило вмешательство премьера: в ГАИ посчитали, что нововведение может повысить число наездов на пешеходов.
Законодатели заявили Коммерсанту: У нас и так каждое четвертое ДТП - наезд на пешеходов на регулируемых перекрестках. А в момент поворота направо дорогу может переходить человек. Хотя водитель его и должен пропустить, не факт, что ПДД будут соблюдаться - слишком низкий в России уровень культуры водителей. По этой же причине правый ряд, предусмотренный для поворота направо, обычно забивается транспортом, который едет прямо, поэтому и ситуация с пробками не улучшится.
В США, Китае, Новой Зеландии, Канаде разрешено поворачивать направо при горящем красном сигнале. На многих перекрестках разрешено такое действие и в соседней Украине. Это делается, чтобы избежать пробок на перекрестках.
Фото: Russia Today
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