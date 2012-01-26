Митинг «За честные выборы» снова пройдет на Болотной площади
Ровно через два месяца после первого митинга на Болотной площади снова соберутся люди под лозунгом «За честные выборы».
Вчера поздно вечером организаторам акции удалось согласовать митинг в мэрии Москвы. Переговоры чиновников и оппозиции завершились после полуночи, от организаторов митинга принимали участие журналист-издатель Сергей Пархоменко, а также политики Владимир Рыжков и Геннадий Гудков, сообщает «Интерфакс».
Сначала митингующие пройдут по улицам Большая Якиманка и Большая Полянкадо Болотной площади, где состоится митинг. На мероприятие отведено три часа — с 12:00 до 15:00 мск. В нем примут участие до 50 тысяч человек. Организаторы акции «скорее всего, примут этот маршрут», заявил «Интерфаксу» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Представители мэрии настаивали на переносе даты акции на 5 февраля, однако организаторам удалось настоять на 4 февраля. «Это символическая дата, митинг пройдет ровно за месяц до выборов в президенты и через два месяца после выборов в Госдуму», — отметил Пархоменко.
24 января мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно заменил чиновника, возглавляющего департамент региональной безопасности столицы, который в числе прочего занимается рассмотрением заявок на массовые публичные мероприятия в городе, пишет издание «Новые известия». Вместо Валерия Кадацкого теперь эту должность будет занимать Алексей Майоров, бывший с конца сентября 2011 года помощником мэра. О причинах смены главы департамента не сообщалось.
Оппозиция готовится к митингу и распространяет плакаты с надписями «4 февраля мы вернулись» «Вова, ты уволен» и другие.
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