Митинг «За честные выборы» снова пройдет на Болотной площади

Вчера поздно вечером организаторам акции удалось согласовать митинг в мэрии Москвы. Переговоры чиновников и оппозиции завершились после полуночи, от организаторов митинга принимали участие журналист-издатель Сергей Пархоменко, а также политики Владимир Рыжков и Геннадий Гудков, сообщает «Интерфакс».

Сначала митингующие пройдут по улицам Большая Якиманка и Большая Полянкадо Болотной площади, где состоится митинг. На мероприятие отведено три часа — с 12:00 до 15:00 мск. В нем примут участие до 50 тысяч человек. Организаторы акции «скорее всего, примут этот маршрут», заявил «Интерфаксу» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Представители мэрии настаивали на переносе даты акции на 5 февраля, однако организаторам удалось настоять на 4 февраля. «Это символическая дата, митинг пройдет ровно за месяц до выборов в президенты и через два месяца после выборов в Госдуму», — отметил Пархоменко.

24 января мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно заменил чиновника, возглавляющего департамент региональной безопасности столицы, который в числе прочего занимается рассмотрением заявок на массовые публичные мероприятия в городе, пишет издание «Новые известия». Вместо Валерия Кадацкого теперь эту должность будет занимать Алексей Майоров, бывший с конца сентября 2011 года помощником мэра. О причинах смены главы департамента не сообщалось.

Оппозиция готовится к митингу и распространяет плакаты с надписями «4 февраля мы вернулись» «Вова, ты уволен» и другие.