Новый Kia Cee'd живьем
26 января 2012, 07:41ОбществоРОман БОТов
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Дебют нового Сида состоится на Женевском автосалоне лишь в марте, но ты уже можешь взглянуть на новинку! Ведь сегодня в Сети появились первые живые снимки новинки, которую в количестве нескольких экземпляров сфотографировали зарубежные авто-папарацци...
Напомним, новое поколение Kia Ceed станет крупнее своего предка и получит существенно обновленный дизайн интерьера: изменятся бамперы, форма противотуманок и радиаторной решетки, оптика станет уже. К сожалению, пока никаких данных о технических и динамических характеристиках новинки нет.
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