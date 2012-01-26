Новый Kia Cee'd живьем

Напомним, новое поколение Kia Ceed станет крупнее своего предка и получит существенно обновленный дизайн интерьера: изменятся бамперы, форма противотуманок и радиаторной решетки, оптика станет уже. К сожалению, пока никаких данных о технических и динамических характеристиках новинки нет.