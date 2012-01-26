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Одной из именных стипендиатов, награжденных в День студента, стала сотрудница Tagilcity.ru
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одной из именных стипендиатов, награжденных в День студента, стала сотрудница Tagilcity.ru

26 января 2012, 17:40Общество
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