Одной из именных стипендиатов, награжденных в День студента, стала сотрудница Tagilcity.ru

При составлении списка именных стипендиатов заочного отделения Ученого совета, учитывается не только успеваемость студентов, но и стаж их работы по специальности, получаемой в НТГСПА. Ирина, например, уже более трех лет занимается дизайном рекламы и обучается по специальности «Специалист по рекламе». Это уже второе высшее образование, которое Ирина получает в НТГСПА. Сначала она закончила очное отделение Художественно-графического факультета Академии.

Примечательно, что сотрудники Tagilcity.ru уже не в первый раз становятся именными стипендиатами НТГСПА. Два раза стипендию Ученого совета получала руководитель отдела информационного развития портала Александра Балуева. Кроме того, в 2011 году она была признана 50-тысячным выпускником Академии.

Другими стипендиатами Ученого совета в этот день стали:Валерия Корж - 4 курс ФСИ- руководитель вокально-театральной студии «Домисолька» и Ольга Братчикова - 3 курс ИППО - воспитатель Нижнетагильской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Напомним, 25 января в НТГСПА прошел праздник «День студента». В Академии это традиционное мероприятие традиционно является «прерогативой» студентов заочного отделения, потому что у очников в это время заканчивается сессия и начинаются каникулы.

Для самых ленивых студентов, а также для тех, кому учиться некогда,предлагается «альтернатива» самостоятельному написанию курсовых и дипломных работ. В интернете можно найти сайты, на которых профессионалы предлагают выполнить диплом на заказ. Главное, чтобы вас устроила цена.